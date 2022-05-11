Буэнос-Айрес, , 06:38 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом возможность экспорта сжиженного природного газа. Об этом он заявил в интервью изданию El País.

«Я поделился с ним [Санчесом] некоторыми соображениями, которые могут быть полезны для Испании. У нас есть очень крупное месторождение нетрадиционных углеводородов Вака Муэрта, мы развиваем проект по сжижению газа для экспорта, и на Испанию приходится 30% терминалов по регазификации в Европе», — сказал Фернандес.

Он отметил, что участие испанской стороны в строительстве завода по производству СПГ в Аргентине может дать «большие возможности» для этой страны Евросоюза.