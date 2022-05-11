Бразилиа, , 06:34 — REGNUM Государства Латинской Америки 19 июня подпишут соглашение о взаимном упрощении таможенных процедур. Об этом сообщает бразильское издание Valor Econômico со ссылкой на замминистра экономики страны Фаусту Виейра Коутинью.

На таможне U.S. Navy

Странами-участницами соглашения станут Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили.

Отмечается, что службы указанных государств на взаимной основе признают национальные компании с хорошей таможенной репутацией и предоставят им вариант ускоренного прохождения импортно-экспортных процессов.

Например, оформление ввоза грузов подобных авторизованных экономических операторов через морские пути может составить 26 минут, а не 28 часов, как в случае с другими импортерами. Для оформления такой же поставки, но уже через авиапути, потребуется 21 минута вместо 14 часов, а наземным транспортом — четыре минуты вместо семи часов.

По словам Виейра Коутинью, бразильские власти также планируют достичь соглашения о таком же упрощении таможенных процедур с США. Издание напоминает, что в 2021 году в Бразилии находилось около 500 таких авторизованных экономических операторов, на долю которых пришлось более четверти торгового оборота страны.