В Новосибирской области в ближайшее время потеплеет до +20 °C
Новосибирск, 11 мая, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 11 мая, сохранится высокая пожароопасность (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
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Высокая пожароопасность
В городе Новосибирске в первой половине дня ожидается без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха +12…+14 °C.
В Новосибирской области сегодня днём, 11 мая, прогнозируется без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха +15…+20 °C.