Новосибирск, 11 мая, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 11 мая, сохранится высокая пожароопасность (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

В городе Новосибирске в первой половине дня ожидается без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха +12…+14 °C.

В Новосибирской области сегодня днём, 11 мая, прогнозируется без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха +15…+20 °C.