Буэнос-Айрес, , 06:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северных территориях Аргентины, где страна граничит с Чили. Соответствующую информацию подтвердили национальные сейсмологические центры двух государств.

Землетрясение Zeml.info

В аргентинском сейсмологическом центре отметили, что подземные толчки были зафиксированы в 20:06 (2:06 мск) на глубине 220 километров в провинции Жужуй.

Представители Чили зафиксировали подземные толчки на глубине 248 километров.

Данных о разрушениях и жертвах нет.