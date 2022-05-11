Буэнос-Айрес, 11 мая 2022, 06:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северных территориях Аргентины, где страна граничит с Чили. Соответствующую информацию подтвердили национальные сейсмологические центры двух государств.
В аргентинском сейсмологическом центре отметили, что подземные толчки были зафиксированы в 20:06 (2:06 мск) на глубине 220 километров в провинции Жужуй.
Представители Чили зафиксировали подземные толчки на глубине 248 километров.
Данных о разрушениях и жертвах нет.