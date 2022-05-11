Пекин, , 06:19 — REGNUM Продажи новых электромобилей в Китае выросли в апреле, несмотря на возобновление эпидемии COVID-19, показали данные отраслевой ассоциации, передает 10 мая агентство Синьхуа.

Электромобиль

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в прошлом месяце розничные продажи электромобилей в Китае выросли на 78,4% в годовом исчислении до 282 000 единиц. Согласно данным, за первые четыре месяца этого года продажи электромобилей в Китае составили 1,35 млн единиц, увеличившись на 128,4% в годовом исчислении.

Данные показали, что уровень проникновения электромобилей на рынок в апреле составил 27,1% по сравнению с 9,8% в том же месяце прошлого года. Данные ассоциации также показали, что розничные продажи легковых автомобилей в Китае снизились на 35,5% в годовом исчислении до 1,04 млн единиц в прошлом месяце.