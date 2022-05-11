Шэньчжэнь, Китай, , 06:16 — REGNUM В апреле потребление электроэнергии выросло в южно-китайском мегаполисе Шэньчжэнь, технологическом центре страны, составив более 8,3 млрд кВт/ч за месяц, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Портрет Дэн Сяопина. Шэньчжэнь. 2011

По данным Шэньчжэньского филиала China Southern Power Grid, этот показатель представляет собой рост в годовом исчислении на 0,1%, а рост в месячном исчислении на 8,8%. Из-за вспышки COVID-19 потребление электроэнергии в Шэньчжэне сократилось в первом квартале этого года. Однако благодаря эффективным мерам борьбы с эпидемией в городе как общественное производство, так и жизненный уклад быстро восстановились.

Автомобильная промышленность города была основной движущей силой потребления электроэнергии, показав рост на 80% в апреле по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Потребление электроэнергии в сфере информационных услуг в апреле выросло на 8,5% в годовом исчислении, причем темпы роста заняли первое место в третичной отрасли.

Шэньчжэнь является домом для множества китайских стартапов и технологических тяжеловесов, включая Huawei и Tencent.