Пекин, 11 мая, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Власти заявили, что Китай продолжит расширять отраслевой каталог секторов, поощряющих иностранные инвестиции, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Новый список добавит еще 238 пунктов, в то время как до 114 существующих будут изменены с расширением, говорится в уведомлении, опубликованном Национальной комиссией по развитию и реформам Китая и Министерством коммерции. Увеличение особенно актуально для товаров, связанных с производством, услугами производителей, а также в центральных и западных регионах, говорится в уведомлении.

Подкаталог конкурентоспособных отраслей промышленности в центральной и западной областях, поощряющих иностранные инвестиции, представит 188 новых позиций, изменив при этом 52.

Новые товары, добавленные в подкаталог национального уровня, будут включать компоненты и детали, а также оборудование, производимое в обрабатывающем секторе. Это также добавит профессиональный дизайн, технические услуги и разработки в секторе услуг производителей.

Прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая, находящиеся в фактическом использовании, выросли на 25,6% в годовом исчислении до 379,87 млрд юаней в первом квартале этого года, сообщило Министерство финансов.