Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2022, 06:10 — ИА Регнум. На Камчатке в Елизово в пункте временного размещения, который организован в общежитии промышленного технику, находятся 17 вынужденных переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик. 11 мая условия их проживания проверил губернатор края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM В ПВР люди внимательно следят за последними новостями

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В ПВР в Елизово готовы принять до 50 беженцев. Прибывшим на Камчатку переселенцам сотрудники службы занятости помогают найти работу. Беженцам выдали продуктовые и гигиенические наборы, а также сертификаты на приобретение одежды стоимостью 10 тыс. рублей на человека.

«Условия проживания оставляют благоприятное впечатление. Те, кто здесь размещен, тоже довольны. Наша основная работа заключается в том, чтобы те, кто прибыл на территорию Камчатского края, быстро нашли достойные рабочие места, были трудоустроены и влились в нормальную жизнь», — сказал Солодов.

Все меры поддержки получают также переселенцы, которые разместились вне ПВР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в десяти пунктах временного размещения проживают 549 вынужденных беженцев с Украины.