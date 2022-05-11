Лхаса, Китай, , 06:08 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили 76,8-метровое дерево в уезде Медог Тибетского автономного района на юго-западе Китая, самое высокое из когда-либо зарегистрированных на материковой части Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Сосна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дерево, принадлежащее к виду Pinus bhutanica, или бутанская белоя сосна, было измерено исследовательской группой во главе с Пекинским университетом в апреле. Окончательное измерение побило предыдущий рекорд высоты в 72 метра.

Команда использовала лазерный радар, который может получить 3D-модель облака точек дерева напрямую, быстро и точно, сказал профессор Пекинского университета Го Цинхуа, добавив, что это самый передовой метод измерения высоты деревьев.

Исследовательская группа обнаружила в общей сложности восемь деревьев высотой более 70 метров в ходе обследования в деревне Гелин в Медоге. Высота колеблется от 70,2 метра до 76,8 метра.

Глава управления лесного хозяйства и пастбищ в Медоге Гесанг Бачуг сказал, что есть надежда, что собранные данные и анализ исследователей прольют свет на условия и механизмы роста высоких деревьев, чтобы предложить научную основу для местных усилий по сохранению.