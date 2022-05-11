Тель-Авив, Израиль, , 06:06 — REGNUM Ракетный удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Эль-Кунейтра нанесли Вооружённые силы Израиля. Об этом 11 мая сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Армия Израиля нанесла ракетный удар по окрестностям города Хадер в провинции Эль-Кунейтра. В результате атаки пострадавших и погибших нет, был нанесён материальный ущерб. Размеры ущерба не уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отражении системами сирийской ПВО воздушной атаки Израиля. Были успешно сбиты большинство ракет.

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