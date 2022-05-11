Пекин, 11 мая, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Согласно новому плану, опубликованному Национальной комиссией здравоохранения КНР, к 2025 году в Китае будет 5,5 млн медсестер, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

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Согласно плану развития сестринского дела, к 2025 году на каждые 1000 человек будет приходиться в среднем 3,8 зарегистрированных медсестер. В конце 2020 года число зарегистрированных медсестер в Китае превысило 4,7 млн, что на 45% больше, чем в 2015 году. Более 70% медсестер страны имеют высшее образование или выше, говорится в документе.

Улучшение сестринского дела имеет большое значение для улучшения здоровья людей и активного реагирования на старение населения.