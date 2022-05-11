Чэнду, Китай, , 06:01 — REGNUM Пять человек погибли в результате оползня в уезде Жунсянь провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Оползень Pixabay.com

Трагедия произошла около 2:30 пополудни 9 мая в деревне Жунсянь, в результате чего пять человек пропали без вести. Местные власти направили на место происшествия спасателей для поиска пропавших людей. Спасательная операция завершилась вскоре после полуночи после обнаружения тела последнего пропавшего без вести человека.

Жители деревни, живущие в непосредственной близости от места схода оползня, были эвакуированы. В настоящее время проводится расследование причин происшествия.