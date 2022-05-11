Пекин, 11 мая, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая объявил «синюю тревогу» в связи с ливнями в различных частях страны, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

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С 11 по 12 мая ожидается, что сильные ливни обрушатся на некоторые районы провинций Гуанси, Гуандун, Хунань, Цзянси и Фуцзянь, а в некоторых районах может выпасть до 150 мм осадков. В ряде регионов, вероятно, выпадет более 60 мм осадков в час, что будет сопровождаться грозами, шквалами и градом.

Центр посоветовал местным органам власти подготовиться к ливням. Школам и детским садам было предложено принять соответствующие меры для обеспечения безопасности детей, а водителей предупредили, чтобы они остерегались наводнений и пробок.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания угрозы.