Новосибирск, 11 мая, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области взрывотехники уничтожили артиллерийский снаряд времён Первой мировой войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Росгвардии.

54. rosguard. gov.ru Артиллерийский снаряд

В управлении рассказали, что к ним поступило сообщение об обнаружении предмета, схожего со снарядом. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это артиллерийский снаряд времён Первой мировой войны с взрывателем и следами коррозии.

Боеприпас был уничтожен с соблюдением мер безопасности.