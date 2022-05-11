Пекин, 11 мая, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов Китая активизировало чрезвычайные меры IV уровня для борьбы с наводнениями, поскольку на южную часть страны обрушились проливные дожди, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

(сс) jarmoluk Ливень

По данным Национального метеорологического центра, с 10 по 11 мая ожидается, что сильные ливни обрушатся на районы Гуанси, Гуандун, Цзянси и Фуцзянь. По сообщению центра, в некоторых районах возможны осадки до 60 мм в час, сопровождающиеся грозами и шквальным ветром.

По данным министерства, в Гуандун и Гуанси были направлены рабочие группы для руководства осуществлением мер предосторожности, включая мониторинг стихийных бедствий, патрулирование дамб и водохранилищ, а также предотвращение наводнений.

В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, причем уровень I является самым серьезным.