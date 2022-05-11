Все четыре завода американской компании 3M возобновили работу в Шанхае
Шанхай, Китай, 11 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Все четыре завода американской производственной компании 3M в Шанхае возобновили производство, сообщили источники в компании, добавив, что она продолжит совершенствовать свои производственные мощности, передает агентство Синьхуа.
После возобновления случаев заболевания COVID-19 в марте в Шанхае 3M не приостанавливала свой Восточно-Китайский распределительный центр и производство медицинских защитных масок на своей базе в Цаохэцзине, чтобы обеспечить стабильные поставки противоэпидемических материалов, говорится в сообщении компании.
Согласно пресс-конференции, состоявшейся 5 мая, более 70% из 1800 с лишним крупных предприятий Шанхая возобновили работу и производство, поскольку эпидемическая ситуация в городе ослабла.
Ключевые промышленные цепочки, такие как автомобили, интегральные схемы и биомедицина, продолжали восстанавливаться и наращивать производственные мощности, в то время как ведущие предприятия поддерживали стабильное производство.