Шанхай, Китай, 11 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Все четыре завода американской производственной компании 3M в Шанхае возобновили производство, сообщили источники в компании, добавив, что она продолжит совершенствовать свои производственные мощности, передает агентство Синьхуа.

Шанхай

После возобновления случаев заболевания COVID-19 в марте в Шанхае 3M не приостанавливала свой Восточно-Китайский распределительный центр и производство медицинских защитных масок на своей базе в Цаохэцзине, чтобы обеспечить стабильные поставки противоэпидемических материалов, говорится в сообщении компании.

«3M получила сильную поддержку со стороны правительств всех уровней в Шанхае. Сейчас 3M собирает силы всей компании для активного использования ресурсов, чтобы обеспечить замкнутый цикл производства средств профилактики эпидеми», — сказал президент 3M China Дин Хунъюй .

Согласно пресс-конференции, состоявшейся 5 мая, более 70% из 1800 с лишним крупных предприятий Шанхая возобновили работу и производство, поскольку эпидемическая ситуация в городе ослабла.

Ключевые промышленные цепочки, такие как автомобили, интегральные схемы и биомедицина, продолжали восстанавливаться и наращивать производственные мощности, в то время как ведущие предприятия поддерживали стабильное производство.