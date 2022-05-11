Токио, 11 мая, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Часть производственных линий на восьми предприятиях остановит крупнейший в Японии автоконцерн Toyota Motor. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба компании.

(сс) Neva79 Автомобиль Toyota

Временно будет приостановлено производство с 16 мая на 14 конвейерах. Причиной такого решения руководства автоконцерна стали перебои с поставкой комплектующих из Китая, где действуют ограничения в связи со вспышкой коронавируса.

Из-за дефицита полупроводников и нарушения логистических цепочек поставок, автоконцерном была проведена корректировка производства и общий объём выпущенных автомобилей Toyota Motor в Японии и на зарубежных предприятиях составит в мае около 700 тыс. единиц, это на 130 тыс. меньше, чем было запланировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временном прекращении корпорацией Toyota Motor работы автозавода в Санкт-Петербурге.