Новосибирск, 11 мая, 2022, 05:47 — ИА Регнум. В Новосибирске задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья в микрорайоне Родники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Tetoteto.info Оружие

«Вечером 10 мая в микрорайоне Родники» сотрудник Росгвардии, прогуливаясь с семьёй, во дворе дома на улице Курчатова обнаружил мужчину с признаками алкогольного опьянения, вооружённого охотничьим ружьем, который произвёл несколько выстрелов в воздух, — рассказали в ведомстве. — Боец Росгвардии обезвредил вооруженного новосибирца и сообщил об этом в полицию. Он удерживал его до прибытия правоохранителей».

Задержанным оказался новосибирец 1968 года рождения. Он рассказал, что во время распития алкоголя у него произошёл конфликт с мужчиной, который ударил его по лицу. Чтобы напугать обидчика, мужчина взял карабин «Сайга» и несколько раз выстрелил.

Новосибирец передан сотрудникам правоохранительных органов. Оружие изъято.