Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Выделение дополнительного пакета помощи Киеву на рекордную сумму в размере около $40 млрд утвердила палата представителей Конгресса США. Об этом 10 мая свидетельствуют результаты голосования, трансляция заседания идёт на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Запрос на предоставление Украине нового пакета помощи, направленный законодателям администрацией президента США Джозефа Байдена, набрал необходимое для утверждения число голосов. Теперь он поступит на рассмотрение сенату Конгресса США.

Изначально президент США запросил о предоставлении Киеву дополнительных $33 млрд, в том числе $20,4 млрд в качестве военной помощи, $8,5 млрд экономического содействия и $3 млрд гуманитарной и продовольственной помощи. Но по итогам внутренних дискуссий в Конгрессе была достигнута договорённость о выделении $39,8 млрд, что превышает запрошенную американским лидером сумму почти на семь миллиардов долларов.

При этом уточняется, что предложении о финансировании борьбы с COVID-19, которое представители демократов предлагали включить в общий пакет помощи, теперь будет рассмотрено отдельно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Пентагона, выделенных властями США на военную помощь киевскому режиму средств, должно хватить до конца мая, но американскому Конгрессу необходимо как можно быстрее одобрить новый запрос.

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