Отопительный сезон завершается в Новосибирске
Новосибирск, 11 мая, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 11 мая, должен завершиться отопительный сезон. Соответствующее постановление ранее подписал мэр Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Отопительный сезон
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В Сибирской генерирующей компании уточнили, что с 11 мая системы централизованного теплоснабжения города будут переведены на летний график работы.
С 12 мая начнутся гидравлические испытания.