Хабаровск, 11 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Общественный совет при министерстве экономического развития Хабаровского края обсудил плюсы, преимущества, промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Липецкаяобласть.рф Резидент ОЭЗ «Липецк» повысил производительность труда в рамках нацпроекта

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Первыми в июне 2021 года к проекту подключились хабаровские заводы «Дальэнергомаш» и Хабаровский судостроительный завод, а в октябре 2021 года — завод «Амурсталь» и завод «Вымпел» в Комсомольске-на-Амуре. Всего в Хабаровском крае 16 участников нацпроекта «Производительность труда», представленных в пяти базовых для проекта несырьевых отраслях экономики: обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и торговле.

«Итоги работы первых этапов проекта существенно превзошли наши ожидания. Так, на всех заводах такой показатель, как время протекания процесса, в среднем сократился на 30%, доля незавершенного производства — на 50%. Выработка выросла от 50% до 130%, а суммарный экономический эффект составил более 1 млрд рублей», — сказал замминистра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

По словам общественников, в нацпроекте ставка делается на грамотную организацию производственного процесса — преобразование зоны хранения деталей одного из предприятий-участников позволило сократить время поиска деталей с 60 до 5 минут, на другом — в результате грамотной перекомпоновки оборудования достигли уже нескольких часов экономии рабочего времени в течение смены.

Отмечается, что рост производительности труда не привел к сокращению персонала, но позволил увеличить объёмы производства и способствовал росту заработной платы. К примеру, зарплата ключевых работников «Дальэнергомаша» увеличилась до 120 тыс. рублей в месяц после подключения к проекту, годовой бизнес-план впервые за долгие годы был перевыполнен на 7%.

На заводе «Амурсталь» часть сэкономленных средств решено было направить на повышение материального благосостояния своих сотрудников.

«Мы активно привлекаем и обучаем топ-менеджеров предприятий — необходимость распространять и масштабировать этот опыт, повышать эффективность работы предприятий за счёт внедрения технологий и инструментов бережливого производства, оптимизации потока производства. С помощью экспертов федерального и регионального центров компетенций выявляются слабые звенья в технологической цепочке, последовательно сокращаются непроизводительные затраты ресурсов: материальных, временных, трудовых, « — прокомментировал руководитель проектов НКО «Региональный центр компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда» Александр Лещенко.

Общественники отметили значимость нацпроекта для Хабаровского края.

«Не использовать этот опыт — было бы расточительно. Надо подумать, какая помощь нужна со стороны авторитетных представителей бизнес-сообщества, которые могут, во-первых, дать советы для улучшения структуры взаимодействия, а во-вторых, провести их в жизнь», — добавил председатель Общественного совета при минэкономразвития края Олег Рензин.

Как сообщало ИА REGNUM, на предприятии ООО «Владивостокский рыбный терминал», дочерней организации Владивостокского морского торгового порта, начинается реализация программы по повышению производительности труда в рамках национального проекта. Рабочая группа уже включилась в процесс.