Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 11 мая, 2022, 05:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области экстремальные ситуации, связанные с огнём, стали возникать всё чаще, а их последствия — все тяжелее. Об этом сообщил в своём обращении к жителям глава администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгений Никитин.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«И снова о наболевшем. Мы снова горим. К сожалению, экстремальные, чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, стали возникать всё чаще, а их последствия — все тяжелее и масштабнее. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой быть предельно осторожными и внимательными, — написал Никитин в своих социальных сетях. — Также прошу вас не допускать сжигания травы вблизи своих домов, на приусадебных и садоводческих участках. Не забывайте о пожарной безопасности и во время отдыха».

Он также попросил не быть равнодушными, снимая всё на телефон, а оказать посильную помощь.

Напомним, ранее в Тяжинском округе огонь уничтожил 98 домов, погибли четыре человека.