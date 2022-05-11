Владивосток, , 05:16 — REGNUM Власти Приморья поддержали предложения бизнеса и приняли решение пока не вводить дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции. Это позволит избежать давления на предпринимателей в современных условиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Последний школьный вальс Ольга Демиденко © ИА REGNUM

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По инициативе министерства промышленности и торговли Приморья были разработаны поправки в закон о регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, специалисты предложили ограничить торговлю алкоголем в дни последних звонков в школах, а также 1 июня и 1 сентября, а в случае, если День знаний приходится на выходной день, — в следующий за ним рабочий день.

Также в законопроекте прописано, что торговать алкоголем запрещается вновь создаваемым организациям, которые осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, независимо от их организационно-правовой формы, оплаченный уставный капитал которых не достигает 100 тыс. рублей. Ещё одна инициатива — на один час уменьшить время разрешенной торговли алкоголем.

«Публичные консультации показали, что пока предприниматели не готовы к введению дополнительных ограничений. Чтобы предотвратить давление на бизнес в текущих реалиях, принято решение перенести сроки рассмотрения законопроекта», — пояснили в министерстве экономического развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, «сухой закон» намерены ввести в пяти селах в Башкирии.