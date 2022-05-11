Москва, , 04:58 — REGNUM Попытку захвата острова Змеиный в Чёрном море армией Киева назвал «авантюрой» и «бездумной пиар-акцией», которая в конечном итоге привела к катастрофе для украинских войск, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 10 мая в ходе брифинга для прессы.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ», — уточнил Конашенков.

В частности, украинские войска при попытке захватить остров Змеиный потеряли три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Кроме того, российскими войсками были сбиты в воздухе три вертолета Ми-8 с десантом на борту и один вертолёт поддержки Ми-24. На земле, в районе населенного пункта Арциз Одесской области, были ликвидированы шесть вертолётов Ми-8 и Ми-24.

В море при попытке захвата Змеиного были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

Кроме того, по данным Минобороны России, за трое суток в районе Змеиного было ликвидировано 30 только военных беспилотников, из них девять, — это ударные «Байрактар-ТБ2». Один из девяти ударных беспилотников был уничтожен российской системой ПВО днём 10 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потерях украинской армии при попытке захвата острова Змеиный.

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