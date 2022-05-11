Москва, 11 мая, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies привлекло руководство видеохостинга Rutube для устранения последствий кибератаки, которая произошла в День Победы. Об этом 11 мая сообщается в официальном телеграм-канале сервиса.

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Отмечается, что команда экспертов уже вторые сутки занимается решением проблем, возникших после кибератаки на видеохостинг. Отмечается, что специалисты уже поняли основной инструментарий хакеров, взломавших сайт.

Руководитель отдела реагирования информационной безопасности экспертного центра безопасности компании Денис Гойденко пояснил, что работы предстоит много, так как инфраструктура Rutube большая и комплексная. Сейчас эксперты ищут во всех частях инфраструктуры Rutube инструментарий хакеров, чтобы перекрыть им возможность возвращения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощной кибератаке на видеохостинг Rutube, в результате которой были повреждены свыше 75% баз и инфраструктуры основной версии и 99% копий и кластеров для восстановления баз данных.