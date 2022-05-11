Южно-Сахалинск, , 04:31 — REGNUM На Сахалине в посёлке Мгачи при пожаре в жилом доме погибли 34-летняя женщина и её 2-летний сын, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Пожар Mchs.gov.ru

Читайте также: Установлена причина пожара в одном из сёл Кузбасса

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Проводится проверка, устанавливаются причины возникновения пожара.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера, также будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном населённом пункте Кемеровской области установлена предварительная причина пожара. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.