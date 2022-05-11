Владивосток, , 04:23 — REGNUM Аграрии Приморья в условиях санкций намерены в этом году собрать более 27 тонн клубники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сбор ягод

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В 2020 году благодаря господдержке в Приморье было засажено 1,3 га клубники. Первый урожай составил более 14 тонн ягоды и реализован под торговой маркой «Приморская клубника».

«В текущем году планируется собрать уже более 27 тонн экологически чистой клубники, которая будет реализована в торговые сети по цене до 650 рублей за 1 кг», — сказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Германии предрекли нищету из-за санкций против России.