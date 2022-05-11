Кемерово, 11 мая, 2022, 04:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области большинство потерявших жильё из-за пожаров разместились у родственников и знакомых, 12 жителям предоставлены места временного размещения на базе Итатской коррекционной школы. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв на совещании с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Цивилёв отметил, что ранее в Кузбассе заработал оперативный штаб по ликвидации пожара, на месте организована работа комиссии по оценкам нанесённого материального ущерба, составляются списки пострадавших.

«Мы приняли ряд мер по поддержке пострадавших в чрезвычайной ситуации, мы их обсуждали на встрече с жителями. Так, помимо выплат по 10 тыс. рублей от муниципалитета, область выделяет единовременную экстренную помощь 100 тыс. рублей на семью, — рассказал глава региона. — Также будет оказана финансовая помощь в связи с утратой имущества — по 50 тыс. рублей на человека при частичной, по 100 тыс. рублей — при полной утрате имущества. В связи с гибелью члена семьи будет выплачено единовременное пособие 1 млн рублей за каждого погибшего, единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью 200 тыс. рублей — за легкий вред, 400 тыс. рублей — за причинённый средний и тяжкий вред здоровью».

Кроме того, за пострадавшими семьями закреплено 24 социальных работника. Восстановление прав собственности будет проходить в ускоренном порядке. За счёт муниципалитета с участков будет вывезен мусор, при этом сам участок останется в собственности пострадавших. Организован сбор материальной и финансовой помощи. Детям из пострадавших семей планируется за счёт бюджета организовать летний отдых.

Также в ближайшее время будет разработан региональный закон о введении жилищного сертификата для оплаты покупки недвижимости людям, потерявшим жильё в результате обстоятельств непреодолимой силы. Сумма — не менее 1 млн рублей на каждого члена семьи.

Напомним, 7 мая в Тяжинском округе Кемеровской области огнём уничтожено 98 домов, погибли четыре человека.