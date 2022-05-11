Якутск, , 04:18 — REGNUM На всем протяжение реки Амга уровень воды за сутки повысился от 0,2 до 0,7 метров и отмечаются закраины, вода на льду. В ближайшие сутки на участке Буяга — Амга позже нормы на два-три дня ожидается ледоход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе Якутии.

Весенний паводок Higimo

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В пределах Сунтарского и Нюрбинского районов на реке Вилюй наблюдаются незначительные колебания уровней воды, вскрытие реки на участке Сунтар — Вилюйск ожидается 11–16 мая. На реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

«За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки на территории четырёх районов Якутии, авиаразведка по маршруту Ленск — Пеледуй — Орто — Нахара — Батамай - Ленск, профилактические мероприятия с населением. Запланировано применение беспилотных авиационных систем для проведения аэрофотосъемки в Ленском, Алданском и Амгинском районах. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом», — пояснил начальник МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кудымкаре Пермского края отменили режим повышенной готовности, который вводили из-за паводка.