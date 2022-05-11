Буэнос-Айрес, , 04:00 — REGNUM Антироссийские санкции, связанные с ситуацией на Украине, оказали сильное отрицательное влияние на все страны мира, особенно в Латинской Америке и в Африке. Такое заявление сделал президент Аргентины Альберто Фернандес 10 мая в интервью испанской корпорации Radio y Televisión Española.

Альберто Фернандес Twitter.com/ alferdez

Фернандес отметил, что у него в Мадриде состоялись две встречи с премьером Испании Педро Санчесом и королем Филиппом VI, в ходе которых лидеры трёх стран поделились своей обеспокоенностью в связи с экономическим кризисом, вызванным ситуацией на Украине.

По словам президента Аргентины, конфликт на Украине несёт прямую угрозу продовольственной и энергетической безопасности странам периферии, таким, как страны Южной Америки и Африки, которые сильно страдают от последствий украинского кризиса и от экономических санкций в отношении России.

Фернандес указал, что многие латиноамериканские страны переживают не лучшие времена и находятся под угрозой из-за создавшейся ситуации. Рост цен на продукты питания ставит многие страны мира в очень непростое положение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Международный валютный фонд опубликовал 26 апреля прогнозы для Латинской Америки, в которых предупредил об угрозе общемирового роста цен для экономики региона.

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