Новосибирск, 11 мая, 2022, 03:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона к медикам из-за укусов клещей обратились 797 человек. Госпитализированы с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом четыре новосибирца. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ

За неделю с 27 апреля по 3 мая наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано в Искитимском, Новосибирском и Тогучинском районах; в городе Новосибирске — в Ленинском, Заельцовском и Советском районах.

На наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза исследовано 636 клещей, из них четыре дали положительный результат на клещевой энцефалит и 65 — на клещевой боррелиоз.