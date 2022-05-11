Якутск, , 03:53 — REGNUM В Якутии в строю «Бессмертного полка» 9 Мая прошли более 124 тыс. жителей, в Якутске — 47 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Якутии Айсен Николаев пронёс в «Бессмертном полку» портрет деда — защитника Сталинграда Андрея Титарова.

Андрей Титович Титаров сражался под Сталинградом, был пулеметчиком 932 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 65 армии Донского фронта. Вернувшись с фронта в Верхневилюйск, рабатал ветеринаром.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 118 тыс. жителей Хабаровского края прошли в День Победы в «Бессмертном полку» — шествия прошли не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, но и в 16 районах. В краевой столице в акции приняли участие 60 тыс. горожан.