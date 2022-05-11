Петропавловск-Камчатский, , 03:47 — REGNUM На Камчатке в магазинах выросли цены на бутилированную воду местного производства, об этом губернатору края Владимиру Солодову рассказали в социальных сетях жители. Глава региона распорядился разобраться с ценообразованием и принять меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Солодов получил сразу несколько жалоб от населения на рост цен на воду и сам проверил факты, посетив магазины.

«В одной из крупных сетей сейчас стоимость 72 рубля за негазированную воду, 77 рублей — за газированную. Рост достаточно существенный и непонятно, чем обоснованный — вода дороже не стала, скважины функционировали раньше, вклад упаковки в производство явно незначителен. В связи с этим вопрос: почему продукт, который производится на территории края, существенно вырос в цене. 70 рублей — достаточно высокая стоимость для нашей воды. Прошу разобраться в этой ситуации, а также прошу не терять за общими цифрами конкретные факты, которые вызывают озабоченность среди жителей», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости создания в России надзорного органа, который должен отслеживать спекуляции на рынке, заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.