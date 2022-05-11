Якутск, 11 мая, 2022, 03:52 — ИА Регнум. На совещании главы государства Владимира Путина по вопросам противодействия лесным пожарам 10 мая глава Якутии Айсен Николаев рассказал об опыте Якутии и предложил внести соответствующие изменения в Лесной кодекс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухостой

«Искусственное вызывание осадков осуществляется только в целях тушения лесных пожаров. Я считаю, что нам в зонах контроля, которые мы сегодня тушить не можем, надо работать по рискориентированному методу на опережение. В частности, при получении прогноза от метеослужбы об увеличении класса пожарной опасности на той или иной территории надо проводить мероприятия, не дожидаясь, пока пожары начнут гореть очень далеко от населённых пунктов», — сказал Николаев.

Глава Якутии также предложил рассмотреть возможность дополнения Лесного кодекса РФ положениями, которые позволят применять меры по искусственному вызыванию осадков не только для тушения лесных пожаров, но и для снижения потенциальной пожарной опасности. Профинансировать эти работы предполагается за счёт субвенции федерального бюджета. Николаев попросил определить Якутию пилотным регионом в реализации этой меры «как регион с наибольшей площадью лесов в зоне контроля».

Власти республики уже заключили договор с ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» на аренду самолёта с оборудованием для искусственного вызывания осадков. Воздушное судно будет применяться не только для снижения пожарной опасности леса, но и для нужд сельского хозяйства.

На базе региональной авиакомпании на средства бюджета Якутии оснащают необходимым оборудованием самолёт АН-26 по искусственному вызыванию осадков. Это будет первый подобный гражданский самолёт-лаборатория, полностью оснащенный оборудованием российского производства.

«Ожидаем, что к сентябрю этот самолёт начнет испытания в республике», — сказал глава Якутии.

Айсен Николаев поблагодарил Владимира Путина за оказанную региону поддержку по тушению пожаров и подготовку к пожароопасному сезону.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух лет в Забайкалье заметно снижается количество природных пожаров и площадей, пройденных огнём. Об этом губернатор региона Александр Осипов сообщил Владимиру Путину 10 мая во время совещания по ситуации с природными пожарами.