Петропавловск-Камчатский, , 03:33 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском утром 11 мая в очередной раз, 21-й с начала 2022 года, из-за поступивших сообщений о заложенных взрывных устройствах в школах эвакуировали весь персонал и учащихся, сообщили ИА «Камчатка» со ссылкой на городскую мэрию.

Бомба Rafael Mizrahi

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Эвакуировали все 35 школ краевой столицы, в которых обучаются более 15 тыс. школьников. Сотрудники спецслужб обследуют здания.

С начала учебного года это уже 21-я по счету эвакуация учебных заведений. Во всех случаях опасных предметов не обнаруживали.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за частых с начала 2022 года случаев эвакуации учреждений образования, которые связаны с поступающими анонимными сообщениями о заложенных в зданиях взрывных устройствах, нарушен учебный процес. Принято решение перевести все школы Петропавловска-Камчатского на шестидневный режим учебы.