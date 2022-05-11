Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Коронавирусная инфекция была выявлена у основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Об этом 10 мая сообщил сам бизнесмен и филантроп на своей странице в Twitter.

Билл Гейтс World Economic Forum

Гейтс уточнил, что получил положительный результат теста на COVID-19, у него наблюдаются лёгкие симптомы заболевания. По словам бизнесмена, он внял советам специалистов и изолировался до полного выздоровления.

Также Гейтс отметил, что полностью прошёл вакцинацию и получил бустерную дозу вакцины.

Бизнесмен пояснил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнёрами и будет сделано всё возможное. чтобы предотвратить новое столкновение мира с пандемией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению Гейтса, причинами возможного глобального экономического замедления рынка может стать наложение двух кризисов, вызванных пандемией и ситуацией на Украине.

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