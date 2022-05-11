Партизанский район, Приморский край, 11 мая, 2022, 03:22 — ИА Регнум. В Партизанском округе лесничие застали на месте происшествия двух учеников 9 класса, которые поджигали сухую траву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

(сс) BLMOregon Горит трава

Подростков после беседы отпустили, а материалы передали в полицию для дальнейшего принятия мер. Приморская лесопожарная служба намерена привлечь к материальной ответственности родителей нарушителей — им грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

Кроме того, из-за возгорания начался природный пожар, поэтому «Приморская авиабаза» намерена взыскать с родителей компенсацию материальных затрат на борьбу с огнём — а это могут быть сотни тысяч рублей.

Ранее губернатор региона Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов и профильных ведомств усилить работу по привлечению нарушителей противопожарного режима к ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальный указ, в котором будет зафиксирован пункт об эффективности мер по борьбе с лесными пожарами и снижении их количества в России, поручил подготовить по итогам совещания о борьбе с пожарами в российских регионах президент РФ Владимир Путин.