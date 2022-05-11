Париж, 11 мая 2022, 03:13 — REGNUM Визит в Киев может совершить президент Франции Эммануэль Макрон, если для этого сложатся необходимые условия. Такое заявление 10 мая сделала официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала BFMTV.
как уточнила представитель французского МИД, ситуация не поменялась, президент Франции не исключает визита в Киев. Однако Лежандр уточнила, что на настоящий момент «нет практических факторов, которые способствовали бы данному визиту».
Французский лидер неоднократно заявлял о своей готовности посетить Украину, как только в этом появится необходимость и когда такой визит будет полезен.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что конфликт на Украине может продлиться не один год.
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