Москва, 11 мая, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Победителем тендера на разработку нового самолёта для местных авиалиний, который провёл Минпромторг России, стало предприятие из Екатеринбурга — АО «Уральский завод гражданской авиации». Начальная цена тендера практически не изменилась, составив вместо 3,5 млрд рублей — 3 499 999 000 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

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4 мая 2022 года от электронной площадки в карточку тендера получен «подписанный победителем проект контракта».

Предприятие, которое ведёт свою историю с 1939 года, судя по данным с его сайта, выпускает три вида лёгких самолётов.

Напомним, заказ министерства должен быть выполнен в 2024 году.

Как следует из документации, пару лет назад был разработан эскизно-технический проект и конструкторская документация, а также создан опытный образец самолёта «ЛМС-901» для проведения статических испытаний. Позднее его доработали.

«В целях завершения работ по разработке лёгкого многоцелевого самолёта необходимо проведение ОКР, в рамках которой будут изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901, разработаны и изготовлены опытные образцы системы автоматического управления и парашютно-спасательной системы, проведены предварительные и сертификационные испытания в обеспечение получения сертификата типа на самолет ЛМС-901», — отмечается в проекте контракта.

Напомним, ранее министерство также заключило два многомиллиардных контракта в сфере авиастроения и импортозамещения с корпорацией «Иркут».