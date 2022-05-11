Казакевичево, , 02:41 — REGNUM Накануне 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия Хабаровского района, в приграничном селе Казакевичево установили памятный знак Герою Советского Союза, полковнику пограничных войск Никите Федоровичу Карацупе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Памятный знак Герою Советского Союза Никите Карацупе Пресс-служба правительства Хабаровского края

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Боевой путь Никиты Карацупы начался на Дальнем Востоке. За годы службы пограничник задержал 338 нарушителей границы, 129 шпионов и диверсантов. В последующие годы пограничник подготовил более 1000 следопытов.

В 2016 году памятный знак Герою Советского Союза открыли в Хабаровске на пересечении улиц Гамарника и имени лейтенанта Орлова С. В.

Как сообщало ИА REGNUM, в мемориальном комплексе у села Балыктах Усть-Алданского района Якутии 7 мая состоялась церемония перезахоронения останков воина Ивана Федоровича Сивцева, погибшего в 1943 году в боях в Курской дуге.