Эрбиль, Ирак, , 02:33 — REGNUM Жилые дома по ошибке обстреляли во время учений в Ираке американские военнослужащие. Об этом 10 мая сообщил информационный портал Baghdad Today.

Американский солдат в Ираке

По данным властей города Басрма в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, американские войска, дислоцированные на авиабазе Харир, открыли огонь по жилым домам в городе Басрма в ходе учений, цель которых была противодействие беспилотникам.

В результате инцидента повреждения получили 11 жилых домов и автомобиль. Информация о пострадавших от официальных властей города не поступала.

В то же время, по другим данным, которые приводит портал, американцы выпустили шесть ракет, которые попали в дома в густонаселённом районе Басрмы. В результате среди мирных жителей города есть пострадавшие, их число не уточняется.

Силы безопасности Ирака начали расследование произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поставках США и Францией артиллерии в Ирак.

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