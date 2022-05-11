Хабаровск, , 02:31 — REGNUM Более 118 тыс. жителей Хабаровского края прошли в День Победы в «Бессмертном полку» — шествия прошли не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, но и в 16 районах. В краевой столице в акции приняли участие 60 тыс. горожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск Пресс-служба правительства Хабаровского края

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Вместе с хабаровчанами и гостями города портрет своего дела в строю пронёс губернатор Михаил Дегтярев.

«Я впервые присоединился к акции «Бессмертный полк» в Хабаровске. Пронёс портрет своего деда — ветерана Великой отечественной войны Ивана Дмитриевича Дегтярева. Он встретил Победу в Вене, а после был переброшен на Дальний Восток, в Хабаровск. И здесь участвовал в боях с Квантунской армией», — рассказал губернатор.

Колонна «Бессмертного полка» прошла по улицам Муравьева-Амурского и Тургенева до площади Славы, где Михаил Дегтярев возложил цветы к Вечному огню.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке шествие «Бессмертного полка» в День Победы объединило более 35 тыс. участников.