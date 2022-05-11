Москва, , 02:28 — REGNUM Компания из дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс. Такси», к которому есть множество претензий надзорных органов, пытается через суд обжаловать решение управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о привлечении к административной ответственности. Заседание по делу пока не назначено, но это далеко не первый судебный спор компании с офшорными корнями, связанный с правами потребителей, передаёт ИА REGNUM.

«Яндекс.Такси» в Москве Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

Иск поступил в суд 5 мая 2022 года. Третьими лицами в дело приглашены два физлица. Прочие детали пока не сообщались.

В апреле 2022 года та же компания попыталась обжаловать 12 протоколов от управления Роспотребнадзора по Тверской области. Как минимум в одном деле речь шла об обмане потребителей. Дела пока до конца не рассмотрены. С конца марта ООО также обжалует постановление от 09.03.2022 года, выданное ему управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее минтранс Кубани пытался через суд запретить «Яндексу» и его «дочке» — ООО «Яндекс. Такси» передавать заказы на перевозку лицам, которые не имеют специального разрешения. Из-за недочётов действующего законодательства министерство, как ранее до него профильный комитет Ленобласти, спор проиграло.

Читайте также: Вынесен вердикт по важному иску минтранса Кубани к «Яндексу»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Яндекс. Такси» создано в декабре 2015 года с основным видом деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. При этом фирма работает как агрегатор такси. Владеют активом две нидерландские компании — «Яндекс. Такси Б. В» и «Яндекс. Такси Холдинг Б. В».

Бенефициаром «Яндекса» является олигарх Аркадий Волож, оформивший себе и своей семье паспорта Мальты.

Ранее ряд бывших топ-менеджеров «Яндекса» стали фигурантами скандалов.

Читайте также: «Яндекс» провалил свою кадровую политику?