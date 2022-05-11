Рига, 11 мая 2022, 02:12 — REGNUM Ковёр из 77 рядов цветов в честь 77-й годовщины Победы над нацизмом выложили у монумента Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков жители города. Об этом 11 мая сообщил портал delfi. lv.

Флаг Латвии становится коричневым
Флаг Латвии становится коричневым

Утором 10 мая жители города увидели, что все цветы, которые люди принесли к памятнику советским воинам-освободителям, городские власти убрали с помощью трактора. Тогда к монументу Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков с цветами пришли даже те горожане, кто обычно не принимает участия в таких мероприятиях.

К наступлению тёмного времени суток возле мемориала образовался огромный ковёр из цветов и свечей, зажжённых в память о погибших в Великой Отечественной Войне. Рижские власти обещали «ничего не делать с цветами, которые будут возложены у мемориала во вторник», но жители города не верят обещаниям администрации и даже установили дежурство возле памятника.

К ночи у мемориала в усиленном режиме стала работать полиция. Также отмечается, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в своём Twitter обвинил главу МВД страны Марию Голубеву в том, что она допустила празднование Дня Победы в Риге.

«Происходившему сегодня в Пардаугаве (район Риги — ред.) нет оправданий», — заявил латвийский глава правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посольстве России в Латвии назвали «беспредельным хамством» уборку рижскими муниципальными властями трактором цветов. возложенных к памятнику Освободителям Риги.

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