Магадан, 11 мая, 2022, 01:54 — ИА Регнум. В Магадане в строю «Бессмертного полка» 9 Мая прошли 20 тыс. участников шествия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области, отметив, что это рекордное количество человек за всё время проведения всенародной акции.

Григорий Михайлов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

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Масштабная колонна с фотографиями фронтовиков, тружеников тыла, детей войны прошла по главной улице областного центра — проспекту Ленина. Впервые шествие сопровождал Магаданский оркестр духовой и эстрадной музыки.

Магаданцы участвовали в народной акции целыми семьями, с фотографиями предков вышли жители областного центра от мала до велика, а из динамиков весь день лилась музыка фронтовых лет.

Губернатор Колымы Сергей Носов нёс портреты дедов.

«Людей призывали на фронт со всей страны, и колымчане — не исключение. В тылу трудились так, что смогли промышленно и экономически победить объединенную под фашистами Европу. Поэтому не зря Магадану было присвоено звание Города трудовой доблести. Два года «Бессмертный полк» проводили онлайн, но сегодня мы получили возможность пройти все вместе в одном строю со своими друзьями, родственниками, неся портреты не только родных, но тех, кого мы помним, уважаем, кем гордимся», — сказал Сергей Носов.

Празднование Дня Победы завершилось акцией «Вальс Победы» и салютом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 12 млн человек.