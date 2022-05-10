Москва, 11 мая, 2022, 01:56 — ИА Регнум. В тендере Минпромторга России со стартовой ценой 15 млн рублей приняли участие сразу пять компаний. По итогам конкурентной борьбы стоимость сделки снизилась на 3 млн рублей — до 12 млн рублей. На сегодня контракт, связанный с оценкой химической отрасли России, в стадии подписания, передаёт ИА REGNUM.

(сс) bdyczewski Химические вещества

Из пяти участников три были государственными учреждениями, а два — коммерческими компаниями. Победителем было признано федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова». В его задачи входит оценка состояния химического комплекса страны, а также целевых показателей эффективности реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса, которая рассчитана на срок до 2030 года.

Напомним, оплатят контракт из федерального бюджета. Завершить работы, рассчитанные на шесть этапов, должны до середины декабря 2024 года.

Анализ данных за 2021–2022 годы поможет проанализировать ситуацию в подотраслях и на этой основе подготовить предложения по повышению конкурентоспособности и расширению спроса на химическую и нефтехимическую продукцию.