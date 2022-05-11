Якутск, , 01:42 — REGNUM Накануне Жня Победы в мемориальном комплексе у села Балыктах Усть-Алданского района Якутии состоялась церемония перезахоронения останков воина Ивана Федоровича Сивцева, погибшего в 1943 году в боях в Курской дуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Перезахоронение останков Ивана Сивцева Пресс-службы администрации Усть-Алданского района

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Останки солдата нашли в ноябре 2021 года члены благотворительного военно-патриотического Фонда «Застава Святого Ильи Муромца» во время поисковых работ на территории Троснянского района Орловской области. С помощь солдатского медальона и фрагмента красноармейской книжки в специализированной лаборатории установили личность солдата.

Останки погибшего доставили в Якутск.

По словам руководителя департамента Якутии по охране объектов культурного наследия Николая Макарова, будет начата процедура признания могилы Ивана Сивцева воинским захоронением.

«Это специальный статус, которым наделяется могила воина, павшего в боях за Родину. По республике пока 46 воинских захоронений», — пояснил Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Иртыш Вагайского района Тюменской области открыли мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, «Звезда памяти».