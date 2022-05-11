Маскат, , 01:02 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Оман. Об этом 11 мая сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

У главы МИД России 11 мая в Маскате, столице Омана, запланирована встреча с вице-премьером по делам Совета Министров Омана Фахдом бен Махмудом Аль Саидом. После этого Лавров проведёт переговоры со своим коллегой, главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Предыдущий визит Лаврова в Оман состоялся шесть лет назад, в 2016 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Лавров заявил о высокой оценке Москвой взвешенной, объективной, сбалансированной позиции, которую занимает Алжир по украинским вопросам в рамках международных организаций.

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