Турин, Италия, , 00:28 — REGNUM Первый полуфинал 66-го международного музыкального конкурса «Евровидение» стартовал в пригороде итальянского города Турина. Об этом 10 мая сказано на сайте организаторов конкурса.

Группа Maneskin на «Евровидении» Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com

Италия получила право принять конкурс после более, чем 30 лет перерыва, благодаря победе группы Maneskin с песней Zitti e buoni в 2021 году. Зрители увидят музыкальное шоу с участием исполнителей из 40 стран мира.

Россия в этом году представлена не будет из-за санкционных сер, связанных со спецоперацией на Украине. Такое решение принял Европейский вещательный союз (EBU). Организаторы уверяют, что ситуация, связанная с украинским кризисом, не найдёт отражения в программе конкурса, так как он лишён политической составляющей.

При этом безоговорочным фаворитом «Евровидения» стала украинская хип-хоп группа Kalush, её появление на сцене в полуфинале зрители встретили овациями.

Финал конкурса состоится 14 мая, до него 10 мая и 12 мая пройдут два полуфинальных раунда, в которых примут участие 35 исполнителей. Страны, занявшие в прошлом году первые пять мест — Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания, — получили право участия в финале «Евровидения», минуя отбор.

Зрители стран-участниц будут голосовать за любого из понравившихся исполнителей, кроме исполнителей, представляющих их страну. Граждане России в этом году право на голосование не получили, так как оно возможно лишь из стран-участников конкурса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина стала, по мнению Букмекеров, лидером «Евровидения».

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