Минск, , 23:44 — REGNUM В Белоруссии за последние сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 58 и достигло 982 867. Об этом 10 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 982 867 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6978.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 975 445 человек и что всего в стране было проведено13 220 483 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 150 носителей коронавируса.